Massimo Oddo, tecnico del Padova, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla situazione dei settori giovanili dei club italiani, in merito all’eliminazione degli azzurri al prossimo Mondiale. Queste le sue dichiarazioni: “Ci vuole un esame di coscienza, l’Italia deve crescere per tornare al Mondiale. A livello giovanile, ci sono squadre che lavorano bene come Roma, Atalanta ed Empoli, però bisogna migliorare le strutture e le infrastrutture. Siamo indietro rispetto ad altri paesi“.