Occhio al vero Abraham

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Una domenica di sorrisi a Trigoria, Tammy Abraham sta sempre meglio. L’inglese ha infatti ricevuto ieri mattina buone notizie sulle condizioni della palpebra sinistra che aveva subito un brutto taglio per lo scontro di gioco con Mancini nei primi minuti della gara contro il Verona.

Abraham ieri è stato sottoposto a una visita di controllo che ha dato esiti positivi: sono stati rimossi i punti applicati subito dopo l’infortunio, più quelli di rinforzo del mattino seguente. Non solo, perché al giocatore è stata fornita una nuova maschera protettiva che ha portato durante l’allenamento tattico di ieri e così farà anche oggi.

Potrebbe indossarla anche per la gara contro la Cremonese, ma non è escluso che il giocatore possa ricevere l’ok anche per scendere in campo senza il dispositivo di protezione. Tammy quindi sarà a disposizione ma potrebbe rimanere inizialmente in panchina per lasciare spazio a Belotti, in questo momento in ottima forma. Sarà quindi staffetta nel corso della partita, con il Gallo a caccia del primo gol in campionato e Tammy pronto a sostituirlo in caso di necessità.