Continua il casting per la trequarti in casa Roma, dove il nome di Oscar Gloukh sta prendendo quota nelle ultime ore. Il talento israeliano del Red Bull Salisburgo è al centro di numerose voci di mercato e il club giallorosso sta valutando seriamente la possibilità di inserirsi nella corsa al classe 2004.

Come riportato da Sky Sport Austria, è stato lo stesso direttore sportivo del Salisburgo, Rouven Schröder, a confermare la possibile partenza del giocatore: “C’è una maggiore probabilità che Gloukh vada via piuttosto che resti. Non c’è solo l’Ajax interessato”. Una dichiarazione che apre ufficialmente la porta a una cessione e certifica che la Roma è tra i club che stanno monitorando da vicino la situazione.

L’Ajax resta in vantaggio, forte di un’intesa di massima da 15 milioni di euro più bonus, ma il mancato affondo definitivo ha lasciato spazio ad altri club, compresa la Roma, che riflette sulla fattibilità dell’operazione. Gloukh, già protagonista con la nazionale israeliana e con un contratto in scadenza nel 2027, rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Resta da capire se Massara deciderà di accelerare o se si continuerà a sondare alternative più accessibili.