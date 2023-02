Occasione Roma. Mou a Cremona per agganciare le milanesi al secondo posto

Il Tempo (L. Pes) – Una vittoria sul campo della Cremonese per chiudere al meglio il mese e issarsi al secondo posto della classifica.

La sconfitta dell’Inter apre scenari interessanti per l’alta classifica, visto che Pellegrini e compagni hanno l’opportunità di agganciare le due milanesi e staccare l’Atalanta, sconfitta proprio dai rossoneri a San Siro. L’entusiasmo della qualificazione in Europa League va necessariamente messo nella valigia che accompagnerà la squadra in Lombardia, nell’unica gara lontano dall’Olimpico da qui ad aprile, con un mese di marzo che vedrà la Roma in trasferta soltanto in campo europeo.

Oggi potrà essere la serata del ritorno in campo dal primo minuto di Gini Wijnaldum, che proprio alla vigilia del match d’andata si ruppe la tibia in allenamento in seguito ad uno scontro con Felix, oggi attaccante dei lombardi.

“La Roma è una squadra molto motivata che ha l’ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi abbiamo l’ambizione di competere con loro. A livello di motivazioni ne abbiamo quanto loro. A livello di formazione è difficile trovare un loro punto debole, è una squadra davvero molto ben assemblata. La vittoria in Coppa Italia? La partita di domani (oggi, ndr) è tutta un’altra storia”. Così Ballardini ha presentato la sfida contro Mourinho.

Un motivo in più, insomma, per vincere questa sera, oltre che nella testa dei calciatori (vista l’occasione) anche anche in quella del tecnico portoghese. Le motivazioni non mancano, e la scottatura di inizio mese deve suonare come un allarme per la squadra che ha l’obbligo di portare a casa l’intera posta in palio per continuare la corsa alla Champions League.