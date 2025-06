Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma, dopo alcune cessioni già concluse, punta a incassare circa 100 milioni di euro in questa sessione di mercato. Ghisolfi, con queste risorse, potrà costruire una rosa in linea con le esigenze di Gasperini, che chiede almeno quattro rinforzi: due esterni, un centrale difensivo e un attaccante. C’è però una scadenza: entro il 30 giugno il club deve realizzare plusvalenze per rientrare nel Fair Play Finanziario. Zalewski, Dahl, Angelino e Le Fée hanno già portato tra i 65 e i 70 milioni. Il resto arriverà da cessioni ancora in via di definizione: Hermoso, Kumbulla e Abraham sono i nomi più importanti, mentre Solbakken, Darboe, si spera di ricavare circa 10 milioni. Pagano, Cherubini e Oliveras saranno valutati in ritiro.