La Roma si prepara a tornare in campo all’Olimpico per una sfida che, pur non essendo di cartello, porta con sé sempre grande intensità e significato. Contro il Cagliari, i giallorossi dovranno fare attenzione a una squadra in cerca di punti e fiducia, pronta a giocarsela senza timori reverenziali.

In vista della gara di lunedì 9 febbraio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Andrea Obert, elemento importante nello scacchiere di Fabio Pisacane, che ha analizzato il momento dei rossoblù e le difficoltà della trasferta romana. Ecco le sue parole:

Sulla stagione in corso.

“La Serie A è tosta e quando molli di un centimetro si creano i problemi. Dobbiamo continuare con questa attenzione e fame”.

Su Roma-Cagliari.



“Sappiamo quanto sia dura giocare all’Olimpico contro la Roma. I giallorossi sono una grande squadra e hanno qualità, sarà molto dura e dobbiamo preparaci molto bene. Se molliamo un centimetro può diventare una gara ancora più complicata, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento di queste settimane e andare lì senza paura”.