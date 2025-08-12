Nuovo stadio, via libera dal report ambientale: “Area di scarso valore vegetazionale”

Pietralata, semaforo verde per il nuovo impianto. Questa mattina il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma ha acquisito ufficialmente la relazione sulle aree boscate della zona. Il verdetto è chiaro: si tratta di superfici “di scarso valore vegetazionale e naturalistico, in quanto derivante da un ex coltivo/frutteto, invaso da vegetazione per lo più pioniera, sinantropica ed infestante, con qualche inserzione di esemplari autoctoni di scarso valore ambientale e di poca naturalità derivante da una consistente pressione antropica inserita all’interno di un contesto di evidente degrado ambientale, urbanizzato e caratterizzato da infrastrutture pubbliche e private”.

La conclusione apre la strada alla trasformazione dell’area: “Dette aree potranno essere trasformate e compensate mediante la realizzazione di un imboschimento almeno della stessa superficie in area definita con qualità vegetazionali ed ecologiche maggiormente coerenti con il contesto ambientale”.

Ecco il comunicato integrale:

Comunicato del Comune di Roma:

MARTEDÌ 12 AGOSTO 2025 12.23.04

Stadio Roma: relazione agronomica su area boscata “scarso valore vegetazionale“

Roma, 12 ago – (Agenzia_Nova) – E’ “di scarso valore

vegetazionale e naturalistico” l’area boscata di Pietralata,

su cui dovra’ sorgere lo stadio della As Roma, secondo la

relazione di valutazione agronomica e certificazione delle

aree boscate redatta dal consulente incaricato dal

dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma, Mauro

Uniformi, presidente nazionale dell’Ordine dei dottori

agronomi e forestali. In una nota il dipartimento comunale

spiega che la relazione e’ stata acquisita oggi agli atti e

che “individua, attraverso una dettagliata analisi

vegetazionale, la presenza di un’area boscata di scarso

valore vegetazionale e naturalistico, in quanto derivante da

un ex coltivo/frutteto, invaso da vegetazione per lo piu’

pioniera, sinantropica ed infestante, con qualche inserzione

di esemplari autoctoni”. Un’area, si legge ancora nella

relazione, “di scarso valore ambientale e di poca

naturalita’ derivante da una consistente pressione antropica

inserita all’interno di un contesto di evidente degrado

ambientale, urbanizzato e caratterizzato da infrastrutture

pubbliche e private”. Dal dipartimento fanno

sapere inoltre che sono stati individuati 7.000 metri

quadrati di aree formalmente definibili come boscate su 4

particelle di proprieta’ comunale, in larga parte

riconducibili ad aree destinate urbanisticamente a verde

urbano. Dette aree, si legge a conclusione della relazione

che acquisisce anche quanto rappresentato dalla Regione

Lazio durante l’istruttoria di Uniformi – come riporta la

nota del dipartimento Tutela ambientale di Roma – potranno

essere trasformate e compensate “mediante la realizzazione

di un imboschimento almeno della stessa superficie in area

definita” con qualita’ vegetazionali ed ecologiche

maggiormente coerenti con il contesto ambientale.