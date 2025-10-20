Prosegue a ritmo serrato l’iter per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata, uno dei progetti urbanistici più attesi della Capitale. L’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, ha confermato che l’area destinata all’impianto è ormai pronta per la fase di scavi e che il progetto definitivo potrebbe essere consegnato entro fine anno.

Come riportato dall’AGI, Veloccia ha annunciato la conclusione dello studio vegetazionale e agronomico, chiarendo che la zona non è soggetta a vincoli ambientali: “Non è un bosco vincolato, quindi si può costruire”. L’assessore ha inoltre sottolineato che il piano include ampie compensazioni ambientali, con la creazione di un grande parco pubblico dotato di aree verdi naturali e attrezzate.

Sul fronte dei rapporti istituzionali, Veloccia ha assicurato che la collaborazione tra il Campidoglio e la proprietà americana del club giallorosso resta ottima: “Non ero all’incontro tra Gualtieri e Dan Friedkin, ma i rapporti sono eccellenti. Penso di poter dire che il progetto lo troveremo sotto l’albero”. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, sarà completata la rimozione della soletta, così da consentire la ripresa degli scavi archeologici propedeutici ai lavori veri e propri.