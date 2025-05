Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata continua a sollevare polemiche. Se da un lato la società giallorossa e il Campidoglio proseguono con determinazione, dall’altro cresce il fronte del “no” portato avanti da cittadini e comitati locali. Proprio in questi giorni, come riportato da Askanews, è in corso un presidio permanente nell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto.

Decine di associazioni hanno ribadito il loro dissenso contro quello che definiscono “l’ennesima azione di facciata”, accusando il sindaco Roberto Gualtieri di ignorare l’importanza del patrimonio verde della zona. “Vogliamo un parco pubblico a Pietralata e lo vogliamo subito”, recita lo slogan del presidio. I manifestanti denunciano il rischio di distruzione di un’area verde ricca di biodiversità, con alberi e fauna in fase di nidificazione, e accusano la Giunta di anteporre interessi privati all’interesse collettivo.