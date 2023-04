Nuovo stadio della Roma, nel PD crescono le tensioni

Corriere della Sera (M.E. Fiaschetti) – A riprova delle tensioni che continuano a covare nelle segrete stanze del Pd romano, la ridda di dichiarazioni susseguitesi venerdì sera, mentre era in corso la capigruppo sullo stadio: qualcuno – secondo i bene informati un consigliere dem tra i più critici nei confronti della giunta Gualtieri – si sarebbe sfogato con un’iperbole, rilanciata dalle agenzie, che è già diventata un tormentone: “Se si continua ad andare avanti d’imperio, allora sarà un vero e proprio Maracanà, e non certo in termini positivi”.

Parole in libertà che la presidente d’Aula, Svetlana Celli, tra i sostenitori di Schlein, ha subito provato a ridimensionare: “Lo stadio della Roma è un progetto strategico per la nostra città. È nostra intenzione arrivare quanto prima alla sua approvazione in assemblea capitolina. Ciò, però, non può che passare anche attraverso una seria e proficua valutazione e condivisione di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi”.

A stretto giro è intervenuto anche l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia: “La riunione con i capigruppo è andata bene, sono soddisfatto perché ci siamo dati un percorso di lavoro condiviso. Abbiamo cominciato a esaminare le proposte emendative e continueremo a farlo la prossima settimana. Non c’è nessun allarme sui tempi”.

In realtà, che tirasse aria di tempesta si era intuito già nella commissione congiunta Patrimonio-Lavori pubblici alla quale Veloccia non era stato convocato in via ufficiale, salvo poi essere avvisato con un messaggio su Whatsapp.

Ma a esasperare il clima è stata anche la notizia che Leslie Capone, considerato vicino ai consiglieri regionali Mario Ciarla ed Eleonora Mattia (ovvero a Stefano Bonaccini), andrà a dirigere le Ama di Municipio: “Quando lo abbiamo saputo – rivela uno dei consiglieri più insofferenti verso la gestione “verticistica” del sindaco – abbiamo deciso di far saltare la maggioranza. Ci aspettavamo che venisse indicata una figura di cerniera tra la giunta e il consiglio, un rimpasto che segnasse un cambio di passo nella squadra di governo, ma alle promesse non sono seguiti i fatti”.