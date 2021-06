Nuovo scout per il mercato sudamericano

Il Tempo (F. Biafora) – Dopo Alisson il nulla. L’ultimo acquisto della Roma dal Sud-America è stato quello di Fuzato nell’estate del 2018, segnale che negli ultimi anni i giallorossi hanno “abbandonato” la strada del calciomercato sudamericano dopo sessioni di trasferimenti in cui erano arrivati oltre ai due portieri anche giocatori come Paredes, Lamela, Gerson, Toloi, Emerson Palmieri, Goicoechea, Castan, Piris, Nico Lopez e Marquinho.

Alcuni colpi si sono rivelati riuscitissimi, altri sono risultati dei clamorosi flop, ma ora Tiago Pinto ha intenzione di tornare ad avere una presenza forte in quel territorio, che ogni anno sforna talenti di grande livello, spesso a costi più contenuti rispetto all’Europa. Nella costruzione della sua squadra mercato in vista della prossima stagione il general manager portoghese ha assunto il giovanissimo argentino Javier Wainer tra gli osservatori, in quello che è un reparto che sta subendo una profonda ristrutturazione e che ha deciso di affidare nelle mani di José Fontes, proveniente dal Leicester.