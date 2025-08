In vista dell’inizio della nuova stagione calcistica, lo Stadio Olimpico di Roma sarà interessato da un nuovo e articolato piano di sicurezza per la viabilità, ideato dalla Questura. Il debutto è previsto per il 23 agosto, in occasione della partita tra la squadra di Gian Piero Gasperini e il Bologna.

Come riportato dal Corriere della Sera, il sistema sarà attivo per tutte le partite casalinghe di Roma e Lazio, per il derby del 21 settembre, gli incontri europei della Roma, i match del Sei Nazioni di rugby (contro Scozia e Inghilterra) e la finale di Coppa Italia del 13 maggio 2026.

Il piano prevede blocchi temporanei al traffico in diverse vie limitrofe allo stadio, con possibili estensioni in caso di necessità. Saranno inoltre implementati numerosi divieti di sosta e, se necessario, alcune strade diventeranno a senso unico. L’area di Tor di Quinto sarà predisposta come zona parcheggio per i tifosi ospiti.

L’obiettivo è garantire una maggiore sicurezza e fluidità della circolazione durante gli eventi sportivi ad alta affluenza.