Nuovo Kolarov, un’altra difesa

Corriere dello Sport (G. Marota) – C’è chi rimane ingabbiato nella propria duttilità e chi invece sa esaltarla al punto di allungarsi la carriera. Aleksandar Kolarov fa parte della seconda specie. Sono esemplari unici: il serbo sa bene che nella sua vita da guerriero le cose devono sempre cambiare per far sì che tutto, alla fine, resti così com’è. Kolarov non è uno che vivacchia, ma rilancia costantemente le proprie ambizioni. E così si evolve. In questo strano luglio calcistico Kolarov si è trasformato da terzino sinistro di spinta a centrale della nuova difesa a tre nel giro di una settimana. Gli è bastato un piccolo ripasso dei dogmi di Guardiola per rinfrescare movimenti, posizioni e atteggiamenti. Ai tempi del City infatti il serbo fu utilizzato in ben 23 occasioni da centrale di sinistra.