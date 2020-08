Nuovo d.s., Burdisso in pole. Friedkin sfida l’idea araba

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – E se James Pallotta chiama, nel senso che manda messaggi ai potenziali compratori della Roma, l’unico ad uscire allo scoperto, per il momento, è Dan Friedkin. Ieri il magnate texano avrebbe chiamato a raccolta i suoi legali per parlare della nuova offerta da presentare per l’acquisto del club. Se passerà dalle parole ai fatti, i tempi della cessione sarebbero relativamente brevi e Pallotta sarebbe fuori dalla Roma entro fine estate. Ma occhio ai colpi di scena: ieri sono tornate le voci di un interessamento dal Kuwait e da un altro gruppo del Golfo Persico. Ma tutti avrebbero bisogno ancora di tempo. In attesa che la trattativa entri nelle battute finali, la dirigenza è alla ricerca dell’erede di Petrachi. Il nome che sta prendendo sempre più quota negli ultimi giorni è quello di Nicolas Burdisso, cinque anni in giallorosso e attuale direttore sportivo del Boca Juniors.