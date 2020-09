Nuovo Cda: i nove membri. Lanciata l’Opa per il club

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – La società di controllo della Roma ha comunicato che il 6 settembre ha fatto partire la richiesta di Offerta pubblica di acquisto per acquisire il controllo del club. Ieri sono stati ufficializzati anche i 9 membri che faranno parte del Cda che scadrà nell’autunno del 2023. Oltre a Dan e Ryan Friedkin ci saranno Fienga, i manager Watts e Williamson. In uscita Baldissoni mentre è stata confermata Benedetta Navarra, in entrata Analaura Moreira-Dunkel, vice presidente del Gruppo Friedkin, ex Jp Morgan. Poi ci sono Mirella Pellegrini e Ines Gandini.