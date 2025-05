La Roma in questi ultimi giorni ha cercato di aprire un tavolo con il Como per trattare l’addio di Fabregas. Infatti il tecnico spagnolo è il prescelto dei Friedkin per la panchina giallorossa. Nonostante gli approcci di Ghisolfi, però la dirigenza dei Lariani ha alzato un muro. Infatti come riportato da Gianluca Di Marzio, il club biancoblù non ha intenzione di privarsi del proprio allenatore, per lo meno non per motivi economici.

L’esperto di calciomercato aggiunge inoltre che nella lista della dirigenza giallorossa per il successore di Ranieri non rientrano né sono stati contattati Pioli, Allegri, Sarri, Mancini e Nuno Espirito Santo.