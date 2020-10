Corriere dello Sport (R.Maida) – Nuovo ciclo di tamponi per la Roma nel rispetto delle normative UEFA che impongono il test a 48 ore da una trasferta internazionale. La Roma, chiusa a Trigoria in un ritiro anti-Covid, prepara la sfida allo Young Boys in un clima più rilassato. Ieri è tornato ad allenarsi anche Karsdorp ad un mese dallo stop col Verona. Non è sicuro che Fonseca lo porti a Berna. Escluso il recupero di Smalling, mentre c’è qualche speranza per il Milan. La squadra partirà domani.