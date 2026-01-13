LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Due colpi, uno dietro l’altro. Prima Vaz, poi anche Malen. Ai dubbi di Raspadori la Roma ha reagito così, portando a casa due giocatori che trovano il gradimento di Gasperini. La Roma è infatti andata a cercare i suoi gol altrove, riuscendo di fatto a portare a casa uno dei maggiori talenti del calcio francese, Robinio Vaz, per poi aggiungerci anche le sterzate e i dribbling di Donyell Malen, l’olandese dell’Aston Villa che entro 48 ore darà il suo assenso al trasferimento nella Capitale.

Ieri Robinio Vaz si è allenato a parte e nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia, a Bayeux, non ci sarà, tanto che ha salutato i tifosi francesi con un post, poi rimosso. Ma che ha di per sé un senso: “Marsigliesi, grazie di tutto. Per i momenti di condivisione e felicità vissuti insieme. Ci sono pagine più corte di altre, ma ugualmente importanti per una carriera. E grazie a tutti i miei compagni di squadra”. Vaz arriverà in giallorosso con un prestito oneroso e successivo obbligo di riscatto a circa 25 milioni di euro. Il Marsiglia era da ottobre che provava a rinnovargli il contratto, ma la proposta è stata respinta e l’accordo è stato fatto successivamente con la Roma.

Il semaforo verde è in arrivo anche da Birmingham, dove in queste ore è atteso il sì definitivo di Donyell Malen. Con gli inglesi la società capitolina ha buoni rapporti da tempo, da quando a Birmingham c’era l’ex Monchi a dirigere il comparto sportivo. In queste ore si sta parlando molto del ritorno in Inghilterra di Bailey e dello sbarco in giallorosso di Malen. Con una formula che prevede un prestito oneroso a circa 1,5 milioni di euro e un diritto di riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 20-21 milioni. Tra i due club c’è un’intesa di massima e nelle ultime ore il giocatore ha avuto anche dei contatti diretti con Gasperini, convincendosi della bontà del progetto romanista.

Infine Giacomo Raspadori. L’Atletico Madrid è assai indispettito dal comportamento del giocatore e dal suo mancato accordo con la Roma. Tanto che per tutta la giornata di ieri si è discusso sull’opportunità o meno di portarlo a La Coruna, per gli ottavi di finale della Coppa di Spagna. Mateu Alemany, non è felice della situazione attuale, con il Napoli sempre lì, pronto a riabbracciare Jack. La Roma si è defilata ma resta comunque alla finestra. Chissà che non ci sia anche la grande sorpresa.