Terminata l’amichevole internazionale tra la Nuova Zelanda e Gambia, conclusasi 2-0 per la squadra di casa. Unico giallorosso in campo Ebrima Darboe, schierato titolare dal tecnico Tom Saintfiet e poi sostituito all’intervallo. Il centrocampista, in procinto di firmare il rinnovo con il club, tornerà agli ordini di mister Mourinho per preparare la partita con il Genoa.