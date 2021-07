Nuova maglia e nuovo sponsor in un colpo

Corriere della Sera (G. Piacentini) – In un colpo solo la Roma ha una nuova maglia e un nuovo main sponsor. E’ stata una giornata calda quella di ieri a Trigoria: nell’ufficializzare l’accordo con il nuovo sponsor tecnico New Balance, la Roma ha di fatto pubblicizzato anche l’accordo con il Main Sponsor Digitalbits, una società californiana blockchain open source che si occupa soprattutto di cripto-valute. L’accordo, ancora in via di definizione, sarà ufficializzato, se tutto va bene, il 27 luglio. Il marchio era comparso già alle spalle di Mourinho il giorno della sua presentazione come nuovo allenatore della Roma.