Nuova avventura per Vucinic: sarà il ct del Montenegro

Mirko Vucinic è pronto al grande salto. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2017, l’ex attaccante, protagonista alla Roma dal 2006 al 2011, ha iniziato a costruirsi una carriera in panchina. Prima tappa: l’esperienza da assistente del Montenegro tra il 2022 e il 2023.

Ora arriva la svolta. Toccherà proprio a lui guidare la sua nazionale. Vucinic sarà infatti il nuovo commissario tecnico del Montenegro, la squadra con cui ha scritto pagine importanti da calciatore. E i numeri parlano chiaro: è il secondo miglior marcatore di sempre con 17 gol, alle spalle solo di Stevan Jovetic, fermo a quota 37.