Nuno Romano, assistente di Fonseca, ha pubblicato un post su Instagram dove ha salutato la Roma e i suoi tifosi. Ecco le sue parole:

“E’ il momento di andare avanti. Un ringraziamento sentito a tutto lo staff e il mio più sincero grazie a tutti i giocatori con cui ho avuto il privilegio di lavorare. Ai tifosi, grazie per il sostegno offerto in queste stagioni: siete speciali! Sono stati due anni di impegno, dedizione e passione verso un club così speciale per me. Grazie”.