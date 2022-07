Novità Dybala: la Roma si muove

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo – J.Aliprandi) – Mourinho continua a spingere per Dybala, la Roma non può più far finta di niente e si prepara ad affondare il colpo. Il Club vuole spazzare via la frustrazione del tecnico che non fa nulla per nascondere la sua delusione. La vittoria di Tirana porta la sua firma ed ora vuole alzare l’asticella con giocatori di qualità che possano aiutarlo a raggiungere la Champions. Dybala è l’elemento per aiutare a colmare questo gap. Pinto sta valutando l’affare a costo zero ma con commissioni importanti e con un ingaggio che a oggi sembra fuori portata.

Il giocatore, dopo le richieste iniziali che hanno spaventato tutti, è disposto anche ad abbassare le pretese. Sebbene il tempo stringa la Roma non si è ancora spinta a contatti ufficiali con l’entourage del giocatore. Al di là dello stipendio della Joya, lo scoglio è rappresentato dalle commissioni agli agenti, visto che i Friedkin hanno fissato un tetto massimo che non va oltre il 10% dello stipendio dei calciatori in entrata.