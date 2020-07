Non solo Smalling. In difesa anche Mancini e Ibanez diventano grandi

Corriere della Sera (G.Piacentini) – Mentre la trattativa per il riscatto di Smalling prosegue, la prossima settimana il Manchester United dovrebbe accettare i 15 milioni circa offerti dalla Roma, alla sua ombra crescono Mancini e Ibanez. Il difensore inglese ha recuperato dal problema muscolare e ci sono anche possibilità che parta titolare, anche se Fonseca non vorrebbe rischiare una ricaduta. Sicuramente il portoghese continuerà a puntare sugli ex atalantini. Mercoledì sera Mancini ha mostrato la sua leadership riprendendo più volte Zaniolo, pace fatta tramite SMS, ricevendo i complimenti del tecnico. A 24 anni è nel pieno della sua maturità e Fonseca ha fatto molto affidamento su di lui: 3.105 minuti giocati, il terzo romanista più utilizzato dietro Pau Lopez e Dzeko. Il passaggio alla difesa a tre lo ha aiutato dandogli maggiore sicurezza. Al suo fianco, dalla ripresa del campionato, è stato lanciato Ibanez. Quando Fonseca ha deciso di passare alla difesa a tre lo ha messo dentro e non lo ha più tolto dandogli anche la responsabilità di giocare al centro.