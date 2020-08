Non solo Smalling, con Maksimovic è pronto un bunker

La Gazzetta Dello Sport (M.Cecchini) – C’è una strategia comune tra Roma e Napoli che potrebbe portare le due società a fare affari, tanto più che il presidente De Laurentiis è stato fra quelli più soddisfatti per l’arrivo della nuova proprietà. Il club partenopeo potrebbe favorire l’operazione Milik accettando scambi con la Roma. Il giocatore più richiesto è Veretout, che tuttavia è incedibile per Fonseca. I giallorossi vorrebbero inserire Under nella trattativa, ma Gattuso preferirebbe altri esterni, primo fra tutti Boga. C’è la possibilità che si crei un giro più ampio, perché a Trigoria piace anche Maksimovic, che il Napoli è pronto a cedere. Questo non significa che la Roma abbia rinunciato a Smalling, anzi il soggiorno di Fienga in terra inglese sta facendo pensare che il riscatto del centrale di proprietà del Manchester United si potrebbe davvero concretizzare. La trattativa potrebbe essere vicina alla conclusione, sulla base di un prestito oneroso con riscatto a circa 15 milioni. I giallorossi intanto devono sfoltire la rosa, con Juan Jesus che è tiepido sull’offerta del Cagliari e Fazio che piace al Villarreal.