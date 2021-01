Non solo derby. Fienga e Lotito aiuti e beneficenza

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Il derby è sempre il derby, la rivalità è sempre altissima, ma per buone cause Roma e Lazio sono pronte anche ad andare oltre. Una settimana fa sono scese in campo al fianco del World Food Programme Italia. Lo faranno per un lungo periodo, dando vita a un progetto biennale. In futuro le due società promuoveranno la lotta allo spreco o l’utilizzo delle cosiddette “eccedenze alimentari”.

A presentare l’iniziativa per la Roma il Ceo Fienga e per la Lazio il presidente Lotito: “Il 10 per cento della popolazione mondiale soffre ancora per il problema della fame, fa riflettere – il commento di Fienga –. Con Roma Cares cerchiamo di stare vicino nel nostro piccolo a tutti coloro che sono bisognosi”.