Passano le giornate, cominciano a vedersi i primi verdetti – la Roma, con la vittoria di ieri, è sicura di un posto in Europa – ma non il nome del prossimo allenatore giallorosso. Alcuni, però, si sono tagliati fuori, sfoltendo di fatto la rosa. Non manca molto all’annuncio, anche perché tra una settimana andrà programmata la nuova stagione e sarà d’obbligo sapere quanto prima con chi impostare il mercato.

Tra i nomi che restano in lizza, quello di Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta non ha chiarito il proprio futuro ma, anzi, ha espresso qualche mese fa parole al miele nei confronti della Roma e della possibilità di allenarla. In più, il rapporto con Ranieri, che resterà all’interno della società, potrebbe aiutare nella buona riuscita della trattativa. Di questa possibile soluzione, però, non sono convinti i tifosi, che a più riprese hanno espresso il loro disappunto.

Proprio stamattina, fuori dall’Olimpico, è apparso uno striscione tanto duro quanto chiaro. Per l’ennesima volta i tifosi dicono no a Gasperini.