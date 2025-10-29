Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e tra i volti più autorevoli del calciomercato, è stato ospite di Questo e Quello Podcast e ha raccontato un curioso retroscena legato all’arrivo di José Mourinho alla Roma.

Il club giallorosso, infatti, riuscì a mantenere assoluto riserbo sulla trattativa, tanto che lo stesso Di Marzio scoprì la notizia solo in diretta televisiva, durante l’annuncio ufficiale della società. La sua reazione, tra stupore e incredulità, divenne subito virale.

“Quella mia reazione, tra rosicamento, fastidio e sorpresa, ha fatto il giro del web – ha spiegato Di Marzio –. È stata l’unica volta in trent’anni di carriera in cui un club è riuscito a ufficializzare una notizia così importante senza che nessuno lo sapesse. Scoprirlo in diretta è stata una brutta botta, una delusione professionale: mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, se mi fosse sfuggito un indizio. Ma poi ho capito che sono stati semplicemente bravissimi. Ho chiamato Tiago Pinto per fargli i complimenti: prendere Mourinho di nascosto, in una città come Roma e con un personaggio del genere, è stato un capolavoro”.