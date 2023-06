La Gazzetta dello Sport (L. Taldelli) – A contendersi la maglia di numero uno dell’Atalanta al momento ci sono due uomini: Marco Carnesecchi e Juan Musso, con il nodo Gollini da sciogliere. Un doppio nodo da sciogliere, possibilmente prima del ritiro di Clusone. Gollini viene da una stagione da secondo tra Firenze e Napoli, con i campioni d’Italia che però non hanno esercitato l’opzione di riscatto a 8 milioni. Questo non significa che la pista sia chiusa, ma nelle intenzioni degli azzurri, che cercano un vice Meret affidabile, l’accordo andrebbe ridiscusso a cifre più basse. Anche perché Gollini (al quale secondo alcune voci potrebbe essere interessata anche la Roma, che cerca un vice Rui Patricio) negli anni bergamaschi non ha avuto certo un rapporto facile con Gasperini e l’ambiente in generale. Per questo è perlomeno improbabile immaginare che Gollo resti a Bergamo.