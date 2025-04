Il Tempo (L. Pes) – Arriva aprile ma ancora niente scavi a Pietralata. Dopo un primo via libera arrivato pochi giorni fa per iniziare le attività, sono emerse altre lungaggini burocratiche che spostano ancora in avanti la data d’inizio. Nei giorni scorsi, infatti, la Roma ha ricevuto dal Dipertimento Ambiente un avviso di ricognizione nell’area di Pietralata per la possibilità della presenza di aree boschive, con gli scavi che sarebbero potuti iniziare soltanto dopo la chiusura dell’indagine sull’area di circa due ettari. In un primo momento sembrava che il club potesse partire con le trivellazioni senza invadere l’area interessata dalla presenza di alberi (operazione difficile), poi l’indicazione di procedere solo a verifiche territoriali ultimate.

Nella serata di ieri Roma e Comune, in una nota congiunta, hanno annunciato la definizione dell’iter per avviare gli scavi archeologici:

«Con riferimento al previsto riavvio delle indagini archeologiche propedeutiche alla realizzazione dello Stadio, Roma Capitale e A.S. Roma rendono noto che è in corso una definizione congiunta della pianificazione delle operazioni da attuare a partire dai prossimi giorni, dunque senza alcun tipo di ritardo rispetto a quanto annunciato con l’ausilio costante di un team di archeologi e tecnici agronomi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa e dai Rego↔lamenti di Roma Capitale».