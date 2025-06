Nodo Abraham: se restasse alla Roma?

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il futuro per Tammy Abraham, tornato a Roma dopo la parentesi con il Milan, diventa complicato da decifrare. Lui andrebbe via volentieri; il club giallorosso, altrettanto volentieri, lo saluterebbe, ma se non arriva un’offerta che soddisfi tutti il matrimonio d’intesa continuerà.

Non sarà facile però venderlo, anche perché guadagna tanto e nessun club si è affacciato a Trigoria con una proposta concreta. Inutile, quindi, mandarlo in prestito: tanto vale tenerlo e rilanciarlo. Se rigenerato nelle motivazioni, Abraham può essere un autorevole competitor per Dovbyk in attacco.