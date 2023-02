No al turnover: contro il Lecce tutto su Dybala

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Secondo giorno di allenamento della settimana, la Roma di José Mourinho sta lavorando per preparare la trasferta di Lecce e confermare la buona striscia di risultati positivi che ha permesso alla squadra di raggiungere il terzo posto in classifica dopo la vittoria contro l’Empoli e lo stop di Milan e Lazio.

Massima concentrazione a Trigoria per non perdere punti in Salento, ma anche per programmare il lavoro/recupero in vista della trasferta di giovedì 15 contro il Salisburgo. Ricominciano le tre partite in una settimana, una preoccupazione per lo Special One che ha più volte ribadito di non avere una rosa all’altezza per fronteggiare il doppio impegno.

Utilizzerà però i titolari per la gara contro un Lecce che dopo due sconfitte consecutive ha trovato l’importante vittoria nello scontro diretto contro la Cremonese. E probabilmente la stessa formazione che è scesa in campo all’Olimpico sabato scorso e che ha battuto la squadra di Zanetti. Un undici che al momento sta dando buone risposte al tecnico e che può variare nel prosieguo della stagione solamente per il ritorno di Wijnaldum.

La Roma riparte dal duo d’attacco: Dybala e Abraham stanno trovando sempre più feeling tra gol e assist, aumentando la carica offensiva della Roma e dando anche il sostegno alla fase di copertura grazie anche al sacrificio di Pellegrini.