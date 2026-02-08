No al bullismo, Cristante agli under: “Voi esempio”

CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, la Roma ha promosso una mattinata formativa rivolta al ragazzi e alle ragazze delle squadre U15, U16 e U17 che studiano presso la scuola superiore gestita dal club a Trigoria. L’incontro rientra nella campagna “No Bull” del Consiglio Regionale del Lazio ed è stato guidato dagli specialisti dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e della Polizia Postale.

Ha partecipato anche Cristante, che ha sottolineato: “Voi siete dei punti di riferimento per i vostri coetanei. I vostri vicini di casa o di quartiere vi guardano come dei privilegiati che giocano in una squadra importante. Avete quindi delle responsabilità e dovete essere d’esempio, dentro e fuori dal campo”. Tanti i temi affrontati, evidenziando il ruolo dello smartphone.