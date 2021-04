Nkoulou ci sarà. Nicola: “Voglio un Toro ottimista”

Corriere dello Sport (N.Balice) – Tutto parte dalla testa. Mister Nicola vuole concentrazione massima per la gara contro la Roma e vuole che il suo Torino prenda spunto dalle parole del vescovo di Pinerolo: “Don Derio Olivero ha scritto un articolo il cui titolo mi è piaciuto molto. Dicevano che sono gli ottimisti i padroni del mondo, mentre i pessimisti sonno semplici spettatori. I primi sanno che le cose sono difficili ma non smettono di lavorare con entusiasmo per venirne a capo. Così deve ragionare il mio Toro“. Per questo motivo i granata cercheranno l’impresa oggi ed lo faranno con un Nkoulou in più. Ancora out Sirigu, mentre in attacco spazio alla coppia Sanabria-Belotti.