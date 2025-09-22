È stato annunciato il programma della vigilia di Nizza-Roma, partita valida per la prima giornata di Europa League, in programma mercoledì alle 21 in Francia, all’Allianz Riviera.
Alle 14.30 la squadra svolgerà la rifinitura al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, con i primi 15 minuti aperti alla stampa. Successivamente, alle 18, il gruppo partirà in aereo per la Francia. Alle 19:30, Gian Piero Gasperini terrà la consueta conferenza stampa pre-partita, accompagnato da un calciatore, il cui nome sarà comunicato nelle prossime ore.
Nizza-Roma: domani alle 15 la rifinitura, la conferenza stampa alle 19:30
È stato annunciato il programma della vigilia di Nizza-Roma, partita valida per la prima giornata di Europa League, in programma mercoledì alle 21 in Francia, all’Allianz Riviera.