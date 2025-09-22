Mercoledì prenderà il via il cammino europeo della Roma, che affronterà il Nizza (ore 21) nella gara d’esordio di Europa League. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro spagnolo Juan Martínez Munuera, che non ha mai arbitrato i giallorossi in passato, ma è stato al VAR nella semifinale di Conference League contro il Leicester, terminata 1-1.

Gli assistenti di linea saranno José Naranjo e Iván Masso Granado, mentre il quarto uomo sarà Mateo Busquets Ferrer. Al VAR è stato designato Carlos del Cerro Grande, con Cesar Soto Grado come AVAR.