Niente trasferta per i tifosi del Feyenoord

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Roma-Feyenoord senza i tifosi olandesi. È questo l’orientamento del Viminale in merito alla gara di ritorno del quarti di finale di Europa League in programma il prossimo 20 aprile. L’indicazione – non ancora ufficiale – è quella di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord, in virtù del precedenti tra le due squadre (nel 2015 una parte dei tifosi devastò il centro storico romano danneggiando anche la fontana della Barcaccia) e di quanto accaduto lo scorso 15 marzo a Napoli dai tifosi dell’ Enitracht Francoforte. Non potendo impedire l’arrivo a Roma di persone dall’Olanda, sarà predisposto per il match un importante spiegamento di forze di sicurezza per scongiurare la guerriglia urbana.

Discorso diverso per Feyenoord-Roma: le autorità olandesi al momento non hanno disposto restrizioni nei confronti del sostenitori giallorossi che dunque potranno assistere alla partita al de Kuip il prossimo 13 aprile.