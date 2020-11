Niente tampone oggi per Dzeko, il bosniaco sarà sottoposto al test nella giornata di domani

Risultato positivo al Covid-19 lo scorso 6 novembre, Edin Dzeko ha dovuto rinunciare alla trasferta di Marassi contro il Genoa, oltre che agli impegni con la sua Bosnia. Terminato il primo periodo di isolamento previsto dal protocollo, il capitano della Roma può ora sottoporsi al tampone di controllo, per determinare l’eventuale negatività. Stando a quanto riportato da Sky Sport, però, il tampone al numero 9 non sarà eseguito nella giornata di oggi, bensì domani. Resta da capire se, in caso di negatività, Dzeko avrà il tempo sufficiente ad effettuare anche la visita d’idoneità prevista dalla Figc e rimettersi in forma, per poter tornare a disposizione di mister Paulo Fonseca in vista del prossimo match, in programma domenica all’Olimpico contro il Parma.