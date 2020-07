Niente sconti. Under vale 35 milioni

Tuttosport (S. Carina) – Ancora non ci siamo. La Roma continua a chiedere 35 milioni per Under che ieri ha giocato contro l’Udinese. Il Napoli ieri, attraverso il direttore sportivo Giuntoli, ha espresso la sua volontà di arrivare massimo a 25 con altri 6 di bonus eventuali.

A Trigoria la proposta non dispiace ma vorrebbero si alzasse la cifra fissa. Sembra di assistere alle stesse schermaglie da cui poi parti la cessione di Manolas. Questa volta però i giallorossi non vogliono inserire contropartite tecniche di alcun tipo. Le dirigenze si incontreranno meglio domenica per fare il punto della situazione, quando la Roma affronterà il Napoli al San Paolo. Intanto ieri è stato il compleanno di Zaniolo che ha ricevuto gli auguri via Sms da Modric.