Niente Roma e Juventus: Milik e Dzeko che fate?

La Gazzetta dello Sport (M.Malfitano – A.Pugliese) – L’atmosfera si è fatta ancor più pesante e Milik lo sa. Lo sa anche De Laurentiis che dovrà rivedere le strategie di mercato dopo il mancato accordo con la Roma e con lo stesso polacco. I prossimi giorni saranno difficili e il Napoli dovrà valutare altre offerte. Passi in avanti non ne sono stati fatti con Milik fermo ancora sulle sue decisioni e non intende arretrare di un centimetro. Le soluzioni più probabili sono la Premier League o la Bundesliga. L’unico interesse è quello del Tottenham che vorrebbe prenderlo a zero. De Laurentiis è molto indispettito dalle nuove pretese della Roma e dall’atteggiamento del giocatore. Per quanto riguarda Dzeko è molto probabile che resti dov’è e il gioco del destino vuole che domenica giochi contro la Juventus. 35 anni alle porte per il bosniaco e difficilmente per la Roma si ripresenterà un’occasione per guadagnare una cifra così importante.