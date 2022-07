Nicolò non gioca, la Roma si allontana. L’affare decolla

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini, M.Guidi) – Escluso o infortunato? Nel giorno della prima amichevole stagionale della Roma a tenere banco è stato ancora una volta Nicolò Zaniolo, che non ha preso parte alla partita. Il club giallorosso ha comunicato che la sua assenza era motivata da una lombalgia, ma più che una questione fisica l’accento va messo sulle questioni legate al mercato. Zaniolo è al centro di una trattativa che non riesce a decollare perché la Juventus non ha ancora formulato un’offerta ufficiale.

Offerta che, comunque, la Roma non prenderà in considerazione se inferiore ai 50 milioni e senza giocatori inseriti in contropartita. I giallorossi hanno aperto le porte ad un prestito con obbligo di riscatto e anche ad un pagamento pluriennale, che in ogni caso le consentirebbe di fare plusvalenza ed ottenere anche una liquidità immeditata. I bianconeri si sono portati già avanti con il procuratore del giocatore, Claudio Vigorelli, trovando l’accordo su una base di 4 milioni di euro a stagione fino al 2027.