Durante il pre partita di Roma-Cremonese, l’allenatore Davide Nicola ha lasciato delle dichiarazioni sulla partita.

LE PAROLE DI NICOLA

Sulla scelta di formazione, a parte quelle obbligate per via degli infortuni: in attacco la scelta di tenere fuori soprattutto Vardy che, nella gran parte delle partite, aveva giocato 90 minuti.

“No, direi in tutte le partite. Siamo nella condizione di avere quattro giocatori davanti e stiamo cercando di tenerli tutti vivi, tutti presenti, perché tutti possono costituire una risorsa per la squadra. Quindi, a parte Antonio, spero che faccia la prestazione che ha dimostrato in settimana. E poi pronti Djuric, che era un bel po’ che non giocava 70 minuti, e soprattutto Vardy che le ha giocate tutte. Si rischia poi magari di incorrere anche in situazioni spiacevoli“.

Mister, in questo momento è un po’ difficile, ovviamente mancano un po’ di risultati. Il tuo lavoro è improntato più sul discorso tecnico-tattico o anche sotto l’aspetto mentale?

“Io credo che non siano scindibili le cose. In realtà noi sapevamo che il nostro campionato è questo, per cui ci sono 13 partite a disposizione. Sicuramente oggi incontriamo una squadra molto forte, ma per noi è il modo di riscoprire anche un po’, di ritornare un po’ indietro, di concentrarci su quel tipo di prestazione che serve per poter essere competitivi anche in questi campi e con queste squadre“.

Non era prevedibile, però mister, avere a turno tanti giocatori fuori per infortuni è un tema che sta coinvolgendo diverse squadre di Serie A. Per l’obiettivo salvezza è un aspetto che la sta preoccupando?

“No, guarda, è chiaro che preferirei avere sempre tutti a disposizione, però per scelta e anche perché ci credo fondamentalmente non mi piace far notare chi non c’è, perché implicitamente è come se togliessi importanza a chi magari non ha giocato molto fin qui, perché stavi dando fiducia ad altri. Oggi noi abbiamo Folino in quel ruolo, un giovane 2002, secondo me in grado di poter far parlare di sé, quindi che faccia la sua partita per come lo vedo io, perché per me ha le qualità giuste“.