Dopo la sconfitta della Cremonese contro la Roma, Davide Nicola commenta la partita ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI NICOLA

E’ stata una sconfitta pesante ma vi portate dietro la voglia di riscatto?

“Io continuo a ripeterlo, quando si perde si pensa che non si era pronti. Ma per 60 minuti ho visto una squadra messa bene poi la Roma l’ha sbloccata da angolo. Venire qua e far punti non è mai facile“.

Non sembra più la tua Cremonese pungente ma più difensiva.

“Indubbiamente ci sono cose da migliorare. Credo che almeno dal punto di vista della pericolosità sia noi che la Roma nel primo tempo non abbiamo creato tanto. Abbiamo avuto giusto un occasione con Zerbin. E’ chiaro che noi non possiamo creare 10 occasioni a Roma contro di loro sennò staremmo parlando di altri obiettivi”.

Un aggiornamento sugli infortunati.

“Baschirotto ne avrà per un po’ ma Folino ha dimostrato molto. Stessa cosa vedremo durante la settimana per Bianchetti e Ceccherini. Per quanto riguarda le palle inattive, oggi forse abbiamo peccato a non aspettarci quello che già sapevamo, come le caratteristiche di Cristante“.