Alessandro Nesta è tornato a parlare del suo passato calcistico durante un’intervista al podcast di Gianluca Gazzoli (BSMT). L’ex difensore della Lazio ha svelato un curioso retroscena sul suo mancato approdo alla Roma da bambino:

“Mio padre rifiutò la Roma, e ne andiamo fieri. La mia famiglia è lazialissima.”

Nesta ha poi aggiunto:

“Giocavo nel Cinecittà quando avevo 7 o 8 anni, una società affiliata alla Roma. Ma mio padre lesse sul Corriere dello Sport che la Lazio faceva i provini e mi disse che con la Roma non dovevo andare: dovevo provare con la Lazio.”