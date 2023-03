Nessun romanista ha il bilancio in attivo con i bianconeri

Corriere della Sera (M. Perrone) – Tabù Juventus. Non c’è un solo romanista che abbia il bilancio in attivo contro la Signora. In tanti non l’hanno mai battuta (Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Spinazzola, Abraham, Belotti, Dybala), per qualcuno le sconfitte sono in doppia cifra (10 su 15 partite per Cristante, 12 su 16 per Belotti che le ha segnato 4 gol col Torino e solo l’ultimo, l’anno scorso, è servito almeno a pareggiare). Kumbulla e Mancini hanno rimediato un rosso.

Il record di successi contro i bianconeri, si fa per dire, è di El Shaarawy che ne ha ottenuti 3 (contro 8 ko) segnando 3 gol (2 col Milan, uno con la Roma). Oltre a Mourinho, che su 10 confronti diretti ne ha vinti 4, persi 4 e pareggiati 2, solo 4 giallorossi hanno un bilancio in parità: Matic in 3 confronti, grazie alla vittoria del 2018 col Manchester United, e poi 3 giocatori che hanno affrontato la Juventus solo all’andata pareggiando 1-1. Nessuno partì titolare: Zalewski entrò al 46’ e Celik al 62’ (quindi con loro in campo la Roma “vinse” 1-0), Bove al 93’ giusto per perdere tempo.