Nessun rinvio, solo dolore: il Lecce scende in campo senza colori per la partita “dei valori calpestati”

Il Lecce ha tentato fino all’ultimo di ottenere un rinvio, ma alla fine dovrà affrontare l’Atalanta a Bergamo come da calendario. La morte di Graziano Fiorita, storico fisioterapista della squadra, ha profondamente scosso l’ambiente giallorosso, colpendo nel profondo giocatori, staff e società. La volontà condivisa da tutti era quella di non giocare, almeno non prima di aver dato l’ultimo saluto a un uomo simbolo del club. Tuttavia, la richiesta di posticipare l’incontro non è stata accolta.

Per manifestare il proprio dissenso, il Lecce è sceso in campo con una divisa interamente bianca, priva dei tradizionali colori sociali e senza alcun simbolo o logo, in segno di protesta e rispetto. “Giocheremo la partita ‘dei valori calpestati’, ma lo faremo indossando una anonima casacca bianca, che non ci rappresenta, senza colori, stemmi e loghi” ha comunicato ufficialmente il club poche ore prima della gara contro l’Atalanta. “Torneremo a vestire la nostra maglia quando Graziano ritornerà a casa e sarà omaggiato, come merita, dalla sua gente”.

I funerali di Fiorita, scomparso a Coccaglio (Brescia) mentre era in ritiro con la squadra in vista della trasferta lombarda, dovrebbero tenersi la prossima settimana, anche se la data non è ancora stata fissata. La squadra è partita per Bergamo soltanto domenica, nel tentativo – poi vano – di ottenere un rinvio dell’incontro. Contro l’Atalanta, quindi, il Lecce scende in campo in silenzio, ma con un messaggio chiaro: l’assenza dei colori è la voce del dolore e della protesta.

uslecce.it