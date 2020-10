Nemici-amici, quando Pioli non rinunciava mai a Veretout

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Senza dubbio Stefano Pioli è l’allenatore a cui Jordan Veretout deve di più. Il tecnico, ai tempi della Fiorentina, ha dato al francese una seconda chance nel calcio che conta, plasmandolo tatticamente e lanciandolo come titolare fisso. Insieme hanno vissuto il lutto enorme per la scomparsa di Davide Astori, un fatto che umanamente li ha legati a vita. Domani sera si ritroveranno come avversari a San Siro, uno tecnico del Milan capolista, l’altro centrocampista della Roma di Fonseca. Si abbracceranno, forse anche intensamente prima del fischio d’inizio. Poi ognuno per la sua strada. Pioli alla ricerca della quinta vittoria in cinque gare, Veretout con la speranza di fermare il suo ex allenatore, magari regalando con un gol i tre punti ai giallorossi.