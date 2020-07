Nelle mani di Veretout: “Messi bene in campo, faremo grandi cose”

La Repubblica (F. Ferrazza) – Jordan Veretout conferma la legge dell’ex, segnando due gol alla viola e regalando tre punti alla Roma. Ecco le sue parole nel post gara: “Stiamo benissimo sul campo, abbiamo cambiato il modulo di gioco con la difesa a 5. Penso che questo abbia fatto bene alla squadra. Con l’atteggiamento che mettiamo sul campo possiamo fare grandi cose e dobbiamo continuare così. Dobbiamo concentrarci sulla stagione in corso, non è ancora finita, mancano ancora due partite. Abbiamo quattro punti di vantaggio sul Milan, dobbiamo recuperare perché mercoledì sarà un’altra partita molto difficile contro il Torino. Ora pensiamo solo al Torino”. In vista della gara con il Siviglia resta il nodo Smalling: entro una settimana i giallorossi devono inviare la lista Uefa e sperano di poterlo inserire.