Nella bufera a Valencia, la rinascita con l’Elche

Anche Gonzalo Villar, come Perez, ha dovuto far fronte a una grossa delusione. Nato a Murcia e cresciuto nell’Elche, nel 2015 col fallimento del club si trasferisce per 200.000 euro al Valencia, la filial del club. Dopo aver scalato le gerarchie e debuttato in amichevole in prima squadra, improvvisamente è finito nel ciclone per aver firmato dei documenti dei quali era all’oscuro del reale contenuto, come poi ha raccontato a Marca. E’ poi tornato all’Elche, dove è rimasto titolare fisso in seconda divisione, prima di sbarcare a Roma. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.