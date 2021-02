Nela: “Mi piacerebbe tornare a lavorare, ma non penso succederà alla Roma. Non è che se hai giocato 10 anni ti spetta di diritto il ruolo di dirigente”

Sebino Nela ha rilasciato un’intervista all’agenzia di stampa Dire, parlando, tra le altre cose, della possibilità di tornare nella Roma e del ruolo del dirigente. Queste le sue parole:

“Una figura come può essere quella dell’ex calciatore nella dirigenza di una società di calcio sicuramente manca. Un Nela nella Roma? Mi piacerebbe tornare a lavorare in un club, ma non penso succederà alla Roma“.

“Nel mondo del calcio servono persone credibili che fanno questo, è un lavoro da non sottovalutare. Questa figura assume un grande valore. Se è un ex calciatore ancora meglio, i giocatori sanno che di fronte hanno una figura che conosce le sfumature della vita di un calciatore. Anche noi ex possiamo essere una risorsa, a patto però che si studi e si sia persone con voglia, competenza e conoscenza. Non è che se hai giocato 10 anni nella Roma ti spetta di diritto il ruolo. Vediamo al Milan, Paolo Maldini incarna la figura come quelle dei dirigenti di una volta. Se si presenta un Maldini davanti a un giocatore cambierà qualcosa o no? Ci sono tante figure che meriterebbero di fare questo lavoro”.

Se il presidente Dan Friedkin chiamasse per un caffè?

Io sono fumatore, il caffè mi piace. Staremo a vedere, la Roma è stata la mia vita calcistica, certo che mi farebbe piacere. Ma non penso che succederà.